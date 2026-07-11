Incidente in A2 del Mediterraneo questo pomeriggio nel tratto tra Polla e Atena Lucana in direzione Sud.

Per cause da accertare una Fiat Panda si è ribaltata in carreggiata e una persona che viaggiava a bordo è rimasta lievemente ferita.

I sanitari del 118 hanno proceduto al trasporto in ospedale a Polla per le cure necessarie.

Sul posto le squadre Anas di Sala Consilina guidate dal Caposquadra Vito De Paola e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi.

L’auto è stata rimossa dal soccorso A.G. Service D’Amelio ACIGLOBAL di Atena Lucana. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione.