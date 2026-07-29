“Un grazie che spero possa arrivare alla persona giusta. Ieri mia mamma è stata vittima di un grave incidente stradale. Le hanno tagliato la strada e la sua auto si è ribaltata. Per fortuna oggi posso dire che mia mamma e mia zia stanno bene. Ma in quei momenti di paura c’è stato un uomo, sulla sessantina d’anni, con ancora addosso i vestiti da lavoro, che senza pensarci due volte si è precipitato ad aiutarle”.

E’ quanto scrive Andrea che in un lungo post sulla pagina Facebook di “Sei di Salerno se” ha ringraziato l’uomo che ieri ha aiutato la madre e la zia coinvolte in un incidente in Viale Giuseppe Verdi.

“È stato lui a tirare fuori mia mamma dall’auto e ad assicurarsi che lei e mia zia stessero bene. Dopo averle messe in sicurezza, prima di andare via ha detto con le lacrime: ‘Devo andare perché io ho perso una figlia in un incidente stradale’. Le sue parole mi hanno fatto capire ancora di più il valore del suo gesto. Nonostante il dolore che la vita gli ha riservato, ha trovato la forza di fermarsi e aiutare qualcuno. Forse lui pensa di aver fatto semplicemente il suo dovere – continua – Io invece penso che abbia fatto molto di più. Ha aiutato una mamma a tornare a casa dalla propria famiglia. Ha permesso a una figlia di non perdere la sua mamma. E io figlia, ti ringrazio per aver fatto tornare mamma a casa”.

La giovane ha fatto appello a tutti affinché il messaggio potesse arrivare direttamente a lui e così è stato: infatti a rispondere al post è stato il figlio dell’uomo.