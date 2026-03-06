Attimi di paura questo pomeriggio a Sassano dove nel centro storico una Fiat Punto ha preso fuoco per cause accidentali mentre il conducente era al suo interno. Fortunatamente l’uomo, notato il fumo e le fiamme, è sceso dall’abitacolo prima che venisse distrutto dal rogo.

Sul posto tempestivi sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del Caposquadra Massimo Avossa che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Il conducente della Punto è stato portato in ospedale a Polla dai sanitari del 118 per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.