Auto sfonda il guardrail sul Raccordo autostradale a Vietri di Potenza. Ferito un 45enne

Un incidente si è verificato nella notte sul Raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza dell’uscita per Vietri di Potenza in direzione del capoluogo lucano.

Un uomo alla guida di un fuoristrada Nissan Navara, poco prima dell’una, è andato a sbattere contro il guardrail situato all’inizio della rampa di decorazione dello svincolo per Vietri in località San Vito, sfondandolo per diversi metri, tanto da distruggerlo totalmente. L’uomo alla guida del fuoristrada, un 45enne di Potenza che stava facendo rientro a casa, è riuscito ad uscire del mezzo, nonostante lo stato di shock e con alcune ferite dovute alla brutta botta subita.

Con l’auto incastrata nel guardrail e praticamente distrutta dall’impatto ha fatto alcuni metri a piedi sulla carreggiata tentando di mettersi in salvo in prossimità di una cunetta. Per sua fortuna dopo pochi istanti una coppia di Potenza, di passaggio sul tratto, ha notato l’uomo ed ha prontamente prestato soccorso. A dare una mano anche un gruppo di giovani vietresi che, stavano facendo rientro a casa, si sono fermati dando un supporto, anche alla regolazione del traffico, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Prontamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso con due ambulanze, la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato prima curato sul posto e poi trasportato all’ospedale “San Carlo” per esami più approfonditi. Sul posto in nottata le operazioni di recupero dell’auto e la pulizia della strada dai detriti. Pochi i disagi al traffico sul tratto.

– Claudio Buono –