Auto sbanda e si schianta contro un’insegna sulla litoranea tra Agropoli e Capaccio. Ferito un ragazzo

Incidente stradale questa mattina nel Cilento. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, un’auto ha improvvisamente sbandato, finendo la sua corsa contro il palo di un’insegna a bordo della carreggiata.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di oggi, sulla litoranea tra Agropoli e Capaccio Paestum.

Immediata la chiamata al 118: sul posto sono intervenute un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Licinella ed una di tipo B di Capaccio. Si è temuto il peggio per il conducente, un giovane di Agropoli a bordo della sua Smart che procedeva verso Paestum.

L’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l’arrivo dei volontari. Il giovane avrebbe riportato delle lesioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Dopo le prime cure prestate in loco, è stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, trasportato in codice verde per gli accertamenti del caso. Spetta agli agenti ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

– Marianna Vallone –