Paura nel pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo in direzione Nord nei pressi dello svincolo di Pontecagnano Sud.

Una Renault Scenic ha preso fuoco mentre era in marcia per cause da accertare. La conducente, una 60enne di Capaccio Paestum, appena notato il fumo che fuoriusciva dal vano motore ha fatto in tempo ad accostare nella corsia di emergenza, a scendere dall’auto e a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Precauzionalmente sono intervenuti anche i sanitari del VOPI ma per fortuna per la donna solo tanta paura.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici di Anas.