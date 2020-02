Auto perde il controllo e si schianta lungo la S.S.95 a Tito. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato ieri sera sulla S.S.95 VAR al km 2, a poca distanza dall’ingresso di Tito.

Per cause in corso di accertamento una BMW condotta da un uomo ha perso il controllo effettuando una vera e propria carambola. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza dato che nelle prime fasi si è temuto che a seguito dell’urto si fosse sviluppato un principio di incendio.

I caschi rossi, però, hanno constatato che si trattava di vapore proveniente dal motore, pertanto hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto evitando ulteriori sviluppi.

Fortunatamente la persona alla guida pare non abbia subito gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118.

– Chiara Di Miele –