Auto investe un operaio sull’A2 a Petina e non si ferma. Polizia Stradale sulle tracce del conducente

Paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina in direzione Sud.

Un operaio di una ditta incaricata di eseguire alcuni lavori in autostrada è stato investito da un’auto in transito. Il conducente di quest’ultima, però, non si è fermato a prestare soccorso ed è andato via.

L’operaio, un 49enne di Grazzanise, in provincia di Caserta, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

In corso le indagini da parte della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, diretta dall’Ispettore Nicola Molinari, per tentare di risalire al conducente dell’auto.

Presenti sul posto anche i tecnici dell’Anas.

– Chiara Di Miele –