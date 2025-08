Paura nel pomeriggio ad Agropoli quando un’auto ha preso fuoco, per cause da accertare, in via Pisacane.

Si tratta di una BMW 320 che è stata letteralmente avvolta dalle fiamme nel vano motore e distrutta.

Sul posto è stato repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, diretti dal Capo Distaccamento Angelo Picariello.

I caschi rossi hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Per fortuna non si registrano persone ferite.