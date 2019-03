Auto in fiamme a Battipaglia. I volontari della Protezione Civile evitano il peggio

Momenti di paura questa mattina a Battipaglia dove un’auto parcheggiata in via Cernaia, per cause ancora in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti le squadre antincendio dei volontari della Protezione Civile di Battipaglia, che al momento erano impegnati per una manifestazione in Piazza Amendola, e i Vigili del Fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

Sembrerebbe che le fiamme si siano propagate dal vano motore dell’auto.

Le fiamme sono state prontamente spente e non si registrano danni a persone o altre vetture parcheggiate vicino.

– Annamaria Lotierzo –