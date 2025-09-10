Auto finisce oltre il guardrail in A2 a Campagna. Ferita una coppia di coniugi
Attimi di paura oggi lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Campagna, dove si è verificato un incidente stradale.
Per cause da accertare, un uomo di 80 anni a bordo di un’Alfa Romeo insieme alla moglie ha improvvisamente perso il controllo dell’auto finendo fuori strada oltre il guardrail.
Un impatto violento, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre il conducente dalle lamiere. Una volta affidati alle cure dei sanitari del VOPI, entrambi sono stati condotti in ospedale per le cure del caso. Gravi le condizioni dell’anziano che è stato ricoverato in prognosi riservata.
Sul luogo dell’accaduto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e le squadre Anas per veicolare il traffico.