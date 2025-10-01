Attimi di paura oggi in zona Montena a Giovi di Salerno.

Per cause da accertare, una Ford Puma è finita in un burrone. Dopo la segnalazione arrivata dal GPS dell’auto collegato all’assicurazione, sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che hanno allertato i Vigili del Fuoco.

I caschi rossi della sede centrale sono intervenuti con l’elicottero “Drago” e, data la zona impervia, hanno recuperato un 51enne al varricello per poi affidarlo ai sanitari. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.