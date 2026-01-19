Paura sabato sera in località Fiocche ad Eboli dove sulla Strada Provinciale 30 si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare, una Fiat 500, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada finendo contro un palo della luce. Ad avere la peggio è stato un bambino di 8 anni, che viaggiava sul sedile posteriore, residente a Battipaglia, e che è stato immediatamente trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Maria SS. Addolorata”. Qui dopo le prime cure, è stato trasferito al Santobono di Napoli.

Anche il papà alla guida è stato portato in ospedale. In seguito si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di routine richiesti e per questo è stato denunciato.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia.