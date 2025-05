Scontro tra auto e moto lungo la S.P.11 a Trinità di Sala Consilina.

E’ successo nel pomeriggio quando l’impatto si è verificato, per cause da accertare, tra una Fiat Panda e una moto con in sella un ragazzo.

Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando delle ferite a causa dell’urto violento a terra. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Polla per le cure del caso.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per accertare la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi necessari.