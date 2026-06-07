Incidente stradale questa mattina a Pontecagnano in Corso Italia.

Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio delle Forze dell’Ordine, ha coinvolto una motocicletta e una Smart.

Nell’impatto sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza del posto, entrambi 25enni.

La Centrale Operativa 118 ha allertato un’ambulanza della VOPI che ha soccorso i due e successivamente li ha trasportati all’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa dei traumi riportati.