Scontro tra auto e moto lungo la Strada Provinciale 161, a Casal Velino.

E’ accaduto stamattina quando una 500 X e il mezzo a due ruote stavano transitando lungo l’arteria stradale. Per cause da accertare, si sono improvvisamente scontrate.

Ad avere la peggio è stato il centauro per il quale si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 che lo hanno poi accompagnato d’urgenza in ospedale a Vallo della Lucania.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti anche i Carabinieri.