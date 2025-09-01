Auto dismesse in fiamme a Polla. Vigili del Fuoco e Protezione Civile per spegnere il rogo
Auto dismesse in fiamme questo pomeriggio a Polla.
E’ accaduto in località Cannizzi dove, per cause da accertare, i due vecchi veicoli sono stati avvolti improvvisamente dalle fiamme che hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero.
Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato l’agente di Polizia Municipale Francesco Larocca che ha allertato il 115.
Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo che ha lambito la vegetazione circostante, supportati dai volontari della Protezione Civile GOPI.