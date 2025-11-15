Auto a fuoco questa sera a Salerno in via Cristoforo Capone.

Un uomo alla guida di una Ford Focus ha fatto in tempo ad accostare ai margini della strada dopo aver notato il fumo e le fiamme uscire dal vano motore. In poco tempo il rogo ha avvolto la vettura.

Sul posto i Vigili del Fuoco dalla Sede Centrale che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi.