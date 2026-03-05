Nell’ambito delle attività di pattugliamento del territorio teso all’individuazione di discariche abusive, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Montecorvino Pugliano, hanno scoperto nel comune di Montecorvino Pugliano un’area di proprietà privata di circa 850 mq dove erano state abbandonate circa 50 auto.

L’elevato numero di veicoli, contenenti ancora liquidi e componenti pericolosi, soggetti per lungo tempo alle intemperie, costituiva un concreto pericolo di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Risultava evidente anche il pericolo di incendio, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumità. Una delle auto, tra l’altro, è risultata rubata.

I Carabinieri hanno così posto i sigilli sull’intera area e denunciato il possessore del terreno per discarica di rifiuti non autorizzata e ricettazione.