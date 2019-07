Autista di pullman aggredito da un uomo alla stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro. Ferito

Un’aggressione si è verificata questa mattina intorno alle 10 alla stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro, nel piazzale antistante la ferrovia.

Un uomo, per cause in corso di indagine da parte dei Carabinieri della Stazione di Pisciotta, ha aggredito un autista mentre era al lavoro in servizio di linea per una ditta di autolinee locale, ferendolo su tutto il corpo in modo fortunatamente non grave. Per il malcapitato si tratta della seconda aggressione per futili motivi, anche nel 2015 ne era rimasto vittima da parte di un’altra persona.

La dinamica per cui A.S. sia stato aggredito non è ancora chiara. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e anche l’ambulanza del 118. L’uomo è cosciente ma ha riportato escoriazioni sul corpo.

Sul caso indagano i militari, che sono in queste ore al lavoro per ricostruire i fatti.

– Marianna Vallone –