Le segreterie sindacali FILT CGIL e FIT CISL di Salerno denunciano con forza una situazione ormai intollerabile che continua a caratterizzare le aree di sosta cittadine, dove la presenza sistematica e indisturbata di parcheggiatori abusivi rappresenta una grave falla di legalità e un rischio concreto per la sicurezza di lavoratori e cittadini.

“Da tempo il personale addetto e l’utenza sono costretti a convivere con minacce, intimidazioni e comportamenti aggressivi, in un clima di tensione costante che rende sempre più difficile lo svolgimento del servizio e mette seriamente a repentaglio l’incolumità di chi lavora e di chi utilizza le aree di sosta” spiegano.

L’ennesimo episodio si è verificato questa mattina in Piazza Casalbore, dove un ausiliario del traffico è stato ripetutamente minacciato, confermando una realtà che non può più essere minimizzata né ignorata.

“Siamo di fronte a una emergenza sicurezza, non a fatti isolati – sottolineano -. È inaccettabile che lavoratori impegnati in un servizio pubblico siano lasciati inermi e senza adeguata tutela, mentre l’illegalità continua a prosperare sotto gli occhi di tutti. La mancanza di interventi strutturali e risolutivi rischia di trasformare queste aree in zone franche, sottratte al controllo e al rispetto delle regole”.

I sindacati chiedono quindi azioni immediate affinché venga ristabilita la legalità, garantita la sicurezza e assicurata la tutela dei lavoratori e dell’utenza.