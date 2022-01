Aumento prezzi in Campania. Saiello (M5S): “Una mazzata per famiglie e imprese, subito soluzioni condivise’’

“L’emergenza Covid-19 e dinamiche geopolitiche stanno facendo lievitare i costi delle materie prime e dei beni di prima necessità. Aumentano i prezzi dell’energia elettrica, del gas e dei carburanti. Tutto ciò si ripercuote sul consumatore finale e sulla competitività delle imprese, rischiando di minare nei fatti il rilancio economico e il potere d’acquisto dei cittadini”, è quanto dichiarato, a margine dell’audizione di oggi, dal presidente della IV Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello durante il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze di categoria.

“Da qui la necessità di intervenire sia per potenziare i controlli su abusi e distorsioni del mercato sia per ascoltare le associazioni di categoria e raccogliere proposte utili a sviluppare in tempi celeri soluzioni di contrasto sia a livello regionale che nazionale. Alla luce di episodi già segnalati di incrementi incontrollati dei prezzi su alcuni prodotti, è evidente la necessità di contrastare qualunque forma di sciacallaggio che possa nuocere in particolar modo le fasce più deboli della società. L’audizione di oggi – continua Saiello – a cui hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale alle attività produttive, la prefettura di Napoli e la guardia di finanza ha aperto un focus regionale su questa materia”.

Come dichiarato da Saiello, dalla discussione è emersa la necessità di affrontare il problema su due fronti: tamponare l’emergenza sostenendo subito imprese e famiglie e pianificare soluzioni stabili e strutturate nel tempo. Sono stati istituiti due tavoli tecnici che si riuniranno già dalla prossima settimana per vagliare misure operative da inserire in una risoluzione regionale. Per fronteggiare le richieste d’aiuto dei cittadini e del mondo produttivo, servono proposte concrete ed immediate.