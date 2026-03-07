Aumenta il punteggio ATA con la certificazione di segretario coordinatore amministrativo da Istituti Athena
Vuoi ottenere 1,5 punti in più per il tuo punteggio ATA?
Con Istituti Paritari Athena puoi conseguire la certificazione di segretario coordinatore amministrativo.
Si tratta di una figura responsabile della gestione e del coordinamento delle attività amministrative, supporto alla direzione e supervisione del personale di segreteria.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 327 9149046.