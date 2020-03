Auletta, emergenza Coronavirus. Il sindaco Pessolano fa chiarezza: “Nessun medico di base è contagiato”

Questa mattina il sindaco di Auletta Pietro Pessolano ha effettuato una diretta Fb per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

Il primo cittadino, occorre ricordare, ed il suo vice Antonio Addesso, sono risultati positivi nei giorni scorsi al Coronavirus.

“Sta bene, è in ripresa – ha detto Pessolano riferito ad Addesso – sono sicuro che presto tornerà tra noi ad aiutare il suo paese. Per quanto riguarda me, sto bene e continuo da casa a svolgere il mio ruolo di sindaco”.

“Devo comunicare che ieri sera è stato segnalato un nuovo caso di positività al Covid-19 di una persona residente ad Auletta – ha poi annunciato – Voglio evitare allarmismi e preciso che si tratta di una persona che risiede qui ma da sei mesi dimora fuori dal nostro comune. Si tratta di una persona che non può avere avuto contatti con noi. Approfitto per smentire voci che parlavano di cinque contagiati. Tra questi anche un medico di famiglia ma vi posso assicurare che si trattava di una notizia falsa. Nessun medico di base ad Auletta è contagiato”.

Altro chiarimento Pessolano lo ha fornito sull’identità dei contagiati: “A parte me e il vicesindaco, con gli altri due contagiati abbiamo adottato tutte le misure. Da qui a pretendere la divulazione pubblica non è possibile. Come Amministrazione non possiamo farlo senza il loro consenso. Piaccia o non piaccia, questa è la legge”.

– Claudia Monaco –