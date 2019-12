Auletta: domani inaugurazione della pensilina “I tre petali” in via Principi di Piemonte

Domani ad Auletta sarà inaugurata la pensilina “I tre petali” in via Principi di Piemonte. L’evento, organizzato dal Comune, avrà inizio alle ore 12.00.

Saranno presenti il sindaco Pietro Pessolano e l’Amministrazione Comunale, che invitano la cittadinanza a partecipare.

La pensilina è frutto di lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza a margine della strada comunale in cui sorge, nell’area di collegamento alla ex S.S.94, all’ingresso del centro abitato.

I lavori sono stati eseguiti grazie ai contributi in favore degli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza delle scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

– Chiara Di Miele –