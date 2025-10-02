Atto vandalico a Sanza. Masso lanciato sul vetro di un’auto, sporta denuncia
Ieri sera ignoti hanno preso di mira una Range Rover di proprietà di una società sportiva con sede a Sanza e fondata da cittadini del posto.
Parcheggiata nel centro storico cittadino, l’auto è stata colpita da un grosso sasso che ha frantumato il parabrezza. Un gesto che ha indignato i membri della società i quali hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione.
I militari agli ordini del Maresciallo Massimiliano Castellino sono a lavoro per identificare l’autore del gesto.
Diversi mesi fa, anche l’auto della Protezione Civile di Sanza era stata oggetto di un simile danno.