Atto vandalico a Sanza.

Ieri sera ignoti hanno preso di mira una Range Rover di proprietà di una società sportiva con sede a Sanza e fondata da cittadini del posto.

Parcheggiata nel centro storico cittadino, l’auto è stata colpita da un grosso sasso che ha frantumato il parabrezza. Un gesto che ha indignato i membri della società i quali hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione.

I militari agli ordini del Maresciallo Massimiliano Castellino sono a lavoro per identificare l’autore del gesto.

Diversi mesi fa, anche l’auto della Protezione Civile di Sanza era stata oggetto di un simile danno.