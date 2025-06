“Hai già programmato le tue vacanze? E al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal Codice Penale”.

Così la Polizia di Stato rinnova anche per quest’anno lo spot “Se non ti porto non parto”, l’invito a non abbandonare gli animali in vista delle partenze estive.

Per questo reato sono previste sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo Codice della Strada, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per se stesso, ma anche per automobilisti e pedoni.

L’obiettivo è sensibilizzare i proprietari al corretto possesso dei propri animali, portandoli con sé o trovando una giusta soluzione per lasciarli in sicurezza nei momenti di assenza. Sono infatti sempre più numerose le strutture che accolgono gli amici a quattro zampe.

Se durante i vostri viaggi vi dovesse capitare di vedere un cane abbandonato o qualcuno mentre lo sta abbandonando, non esitate a chiamare i numeri di emergenza delle Forze dell’Ordine o della Polizia Locale.