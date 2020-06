Sarà operativo a partire dal 1° luglio prossimo il Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Agropoli, una promessa operata dal sindaco Adamo Coppola che diventa realtà. Il presidio permanente vedrà operativi al suo interno 30 tra uomini e donne, organizzati su 4 turni.

La sede nel frattempo, in questo mese di giugno, sarà interessata da una serie di interventi di adeguamento, per renderla ancora più funzionale alle esigenze.

L’edificio che ospiterà la caserma dei Caschi Rossi resta la stessa, in località Mattine, che già ha accolto il presidio durante la scorsa estate e che la Giunta Regionale della Campania ha affidato in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli, per finalità di Protezione civile, quale Ente capofila del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per altri 16 Comuni, in caso di eventi calamitosi.

“Dopo un lavoro continuo e costante – afferma il primo cittadino di Agropoli – con una serie di interlocuzioni operate in questi mesi ai vari livelli, siamo riusciti ad avere un Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco nella nostra Città. Un’operazione, a tutela della sicurezza, che va a colmare il gap prima presente sulla costa cilentana, che vedeva la sola presenza del Distaccamento di Santa Marina di Policastro Bussentino. Uno step importante, che segue l’inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza e si continua a lavorare per la costruzione ex novo anche del Commissariato di Polizia di Stato. Sono convinto che riusciremo anche in quest’altro proposito perché il lavoro e l’impegno costante premiano sempre“.

– Paola Federico –