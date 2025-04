L’inaugurazione ufficiale, la consegna del Carciofo d’Oro alla conduttrice Rai Adriana Volpe, l’emozione dei nuovi Ambasciatori del carciofo bianco: lo chef Clemente Gaeta e il pizzachef Carmelo Vignes. Questi i momenti salienti del primo fine settimana della tredicesima edizione di Bianco Tanagro, assieme ai colori e alle risate portate dagli artisti di strada, alle attività sociali delle associazioni locali, alle visite al patrimonio storico e artistico.

Una comunità in festa quella di Auletta per il Festival del carciofo bianco, un evento che si appresta a regalare altri 4 giorni ricchi di iniziative, dall’1 al 4 maggio.

“Bianco Tanagro non è solo un festival gastronomico, seppure al centro ci sia il nostro prezioso carciofo. Ormai è diventato un grande progetto di promozione e sviluppo territoriale e culturale, durante il suo svolgimento non soltanto rafforziamo l’economia agricola di quest’area ma la stimoliamo donando speranza ai giovani. Nei piccoli borghi è possibile restare se insieme si creano indotti che valorizzano l’identità locale e le sue eccellenze. Il primo fine settimana è andato benissimo, siamo tutti pronti a vivere questi quattro giorni di festa che ci attendono” sottolinea il presidente della Pro Loco di Auletta Giuseppe Lupo.

All’interno di Bianco Tanagro vivono altri due grandi progetti: Bianco Festival, che riunisce straordinari artisti di strada, e Gusto Italia, fiera dei prodotti tipici del Made in Italy. Occasioni preziose per poter godere di innumerevoli spettacoli lungo la passeggiata del mercatino che mette in luce le produzioni di artigiani e piccoli produttori di tutto il Centro-Sud Italia.

Si riparte il 1° maggio alle ore 11 con l’inaugurazione del murales realizzato dagli artisti Lucia Di Salvatore ed Elisa Vesce, sotto il coordinamento dell’architetto Santino Campagna. Il percorso degustativo è sempre disponibile a pranzo e a cena, solo il 2 maggio l’apertura degli stand è prevista esclusivamente a cena.

Tra gli altri sono attesi i gruppi di musica e balli popolari Ines Group, Donna Luna, Bellizzica, Scett Band, Sound Ladies, Tarantella Sound, Cantastorie Cunti e Canti Angelo Cataldo, Go Gozilla, Skenè, Tammorriamo, Suoni e Balli della Civiltà Contadina, The Moody Band, I Valcalore, Danze dal Mondo, I Cumpari, Angelo Loia Etno Sound, Officine Meridioni trio, Tammorrasia, Ascarime, Kalimma.

Alle ore 17, nel Complesso Monumentale dello Jesus, ci saranno le premiazioni “Carciofo Bianco 2025”. Alle ore 19, con la conduzione della giornalista gastronomica Antonella Petitti, si terrà uno show cooking.

Il 2 maggio sul palco cucina dello Jesus sarà la volta dello chef Gianluca Petrosino, mentre il 3 maggio protagoniste dello show cooking saranno le cuoche casalinghe Rosa Fernicola e Anna Carbone. A chiudere il ciclo degli show cooking domenica 4 interverrà il pizzaiolo Daniele De Caro, il quale sarà nominato ambasciatore del carciofo bianco, e sarà svelato il vincitore del Premio Forchetta Verde.

Sabato 3 maggio, alle ore 10:30, si terrà l’importante convegno “L’Ingegneria alimentare nella valorizzazione della Dieta Mediterranea” a cui prenderanno parte, tra gli altri, i rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno e dell’Ordine degli Agronomi e Agrotecnici della provincia di Salerno.