Dalla riapertura del 18 maggio dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria ad oggi nel Centro Commerciale Diano di Atena Lucana si registra una crescente ripresa dell’affluenza all’interno della Galleria.

Si tratta di numeri che premiano il grande lavoro fatto in questo periodo, con l’obiettivo prioritario di garantire sempre a clienti e lavoratori un ambiente sicuro. Tante sono state le azioni messe in campo per preservare la salute di chiunque entri nel Centro Diano: dall’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, alle regole di accesso alla Galleria disciplinando ed orientando i sensi di marcia per evitare gli assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza tra le persone.

Inoltre sono stati effettuati interventi di sanificazione degli ambienti e delle macchine del condizionamento dell’aria, viene praticata l’igienizzazione costante della Galleria con prodotti ad alto potere disinfettante.

“Abbiamo seguito scrupolosamente il protocollo del Ministero della Salute – fanno sapere dalla Direzione del Centro Diano – ma abbiamo aggiunto ulteriori azioni che, benchè non obbligatorie, riteniamo garantiscano ulteriormente la sicurezza della nostra clientela che si è sempre dimostrata collaborativa rispettando le regole di accesso, indossando la mascherina ed igienizzando le mani“.

– Chiara Di Miele –