Atena Lucana: un successo la divertente e gustosa serata messicana del Grand Hotel Osman

Si è confermata un successo, per il secondo anno consecutivo, la divertente serata messicana del Grand Hotel Osman di Atena Lucana.

Ieri sera in tantissimi hanno potuto apprezzare l’eccellente organizzazione di un evento che attira persone appartenenti a diverse fasce di età, curiose di scoprire gusti, musiche e costumi di una terra lontana ma che da sempre affascina tutti per i suoi colori, per la carica e la simpatia dei suoi abitanti.

Ad animare gli ospiti dell’Osman la musica dei veri mariachi messicani che hanno suonato e danzato tra i tavoli portando allegria e buonumore per tutta la serata. Ma protagonisti assoluti della festa sono stati senza dubbio i piatti tipici del menù messicano messo a punto dallo chef del Grand Hotel.

Fajitas con pollo, avocado, tomato e chili, deliziosi Nachos con crema di ceci, fonduta di formaggio e pancetta, i famosi Tacos con carne grigliata e guacamole, Churros, gli immancabili fagioli messicani e la Tequila Boom Boom hanno deliziato i palati dei numerosi presenti.

Ancora un successo, dunque, per lo staff del Grand Hotel Osman diretto da Nino Petrizzo, Luigi Pellino e le loro mogli, il cui obiettivo principale è quello di soddisfare i clienti e far sì che escano dall’elegante struttura ricettiva con il sorriso.

– Chiara Di Miele –