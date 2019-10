Atena Lucana: un indimenticabile ricevimento grazie all’eleganza e all’esclusività di Grand Hotel Osman

L’eleganza, la classe e il buon gusto sono tra gli elementi che non possono mancare affinchè il giorno del matrimonio o di un evento speciale resti indimenticabile. Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana è la location ideale per rendere meravigliosa una giornata importante.

Osman si caratterizza per gli ambienti di raffinata eleganza che lo rendono una struttura esclusiva con sale per ricevimenti dallo stile unico.

Lo staff altamente qualificato, inoltre, accompagna i clienti nella preparazione di un programma che parte dalla richiesta di informazioni, per giungere ai consigli su menù, bevande, vini, torta, animazione, scenografie, allestimenti e ciò che serve per organizzare il matrimonio perfetto.

Gli spazi sono studiati per rendere unico giorno del Sì, dal maestoso ingresso ricco di fontane e marmi, al “Giardino dell’amore” dove concedersi una di pausa di intimità, dalla Suite “Cupido” per trascorrere una notte romantica al Centro Benessere.

I menù sono di altissima qualità, proposti a seconda delle esigenze e creati su misura dallo Chef executive, mantenendo sempre elevati standard sia nel servizio che nella presentazione.

Grand Hotel Osman, inoltre, è adatto anche ad altro genere di ricevimenti, come i festeggiamenti per la promessa di matrimonio, della prima comunione o della cresima, le feste di laurea, per i primi 18 anni o per gli anniversari di nozze.

Per chiedere il preventivo 2020/2021 (per i primi 20 matrimoni uno sconto speciale) si può visitare direttamente il Grand Hotel Osman in via San Giuseppe ad Atena Lucana o visitare il nuovo sito www.hotelosman.it.

– Chiara Di Miele –