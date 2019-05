Atena Lucana: “Speciale Benessere” al Grand Hotel Osman con numerosi pacchetti per godersi la SPA

“Speciale Benessere” al Grand Hotel Osman di Atena Lucana che ha pensato per i suoi clienti a pacchetti da non lasciarsi sfuggire per godersi momenti di piacevole relax all’interno del Centro Benessere “Baia degli Angeli”, la SPA della nota struttura alberghiera del Vallo di Diano dotata di sauna, bagno turco, docce emozionali e vasca idromassaggio.

Tutti i giorni la SPA è aperta dalle 9.30 alle 19.00. E’ possibile godersi il “Percorso Azzurro” con sauna, bagno turco, doccia emozionale e idromassaggio, della durata di 50 minuti, al costo di 45 euro a coppia o 25 euro a persona, utile nella prevenzione di raffreddore, asma, bronchite e altre malattie respiratorie, favorisce il metabolismo, aiuta nella perdita di peso, favorisce la circolazione del sangue e previene le malattie delle ossa.

Sono inoltre disponibili diversi trattamenti, tra cui una serie di tipologie di massaggi rilassanti o linfodrenanti in grado di contribuire o mantenere un efficiente stato di equilibrio psico-fisico.

Al Grand Hotel Osman è possibile usufruire di pacchetti day by day senza pernottamento. Tra questi FOOD & WELLNESS (minimo 2 persone) con Percorso Azzurro, pranzo completo, momento tisaneria a 39 euro a persona; RELAXING EVASION (minimo 2 persone) con Percorso Azzurro, massaggio ayurvedico rilassante, momento tisaneria a 49 euro a persona; CHOCO RELAX (minimo 2 persone) con Percorso Azzurro, tisana al cioccolato e massaggio al cioccolato a 59 euro a persona; HOT STONE DAY (minimo 2 persone) con Percorso Azzurro, massaggio alle pietre calde, aperitivo a bordo vasca a 69 euro a persona; BEAUTIFUL DAY (minimo 2 persone) con Percorso Azzurro, aperitivo alla frutta, scrub viso e massaggio al sale rosa dell’Himalaya a 79 euro a persona. Sarà possibile inoltre pranzare o cenare con il Menù del Giorno a 20 euro a persona (bevande escluse).

Ci sono poi i pacchetti con il pernottamento per una notte, come BENESSERE & GUSTO con Percorso Benessere, cena, pernottamento, colazione al buffet a 99 euro a coppia (in camera doppia/matrimoniale), BEAUTY & RELAX con Percorso Benessere con tocco “Ti Sana” (Sauna, Bagno turco, Docce Emozionali e Idromassaggio con momento Tisaneria), massaggio ayurvedico rilassante agli oli essenziali, Head Massage, cen, pernottamento e prima colazione al buffet a 99 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale), REFRESH & RELAX con Percorso Benessere, aperitivo alla frutta a bordo vasca, massaggio ayurvedico drenante, massaggio plantare, cena, pernottamento, prima colazione al buffet a 99 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale), COCCOLE AL CIOCCOLATO con cioccolatini in camera, pernottamento, Percorso Benessere, massaggio corpo al cioccolato, maschera viso, tisana al cioccolato, cena al lume di candela e prima colazione al buffet a 109 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale), HOT SPA DAY con Percorso Benessere, momento tisaneria, massaggio corpo alle pietre calde Hot Stone, massaggio viso alle pietre, cena, aperitivo, pernottamento, prima colazione a buffet e pranzo a 139 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale), TOTAL WELLNESS con Percorso Benessere, aperitivo alla frutta a bordo vasca, Yoga Massage, Taping Kinesiologico, cena, pernottamento, prima colazione in camera e pranzo con una bottiglia di prosecco in camera a 149 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale), ATMOSFERE D’INCANTO (2 notti) con Percorso Benessere dell’Amore, tisana alle erbe aromatiche, aromaterapia agli oli essenziali, trattamento viso, una cena nel ristorante interno “Danubio” , una cena in camera, due pernottamenti e due prime colazioni a buffet (il pacchetto include un aperitivo di benvenuto in camera) a 169 euro a persona (in camera doppia/matrimoniale).

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0975/511164 o scrivere a info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

