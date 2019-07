Atena Lucana: saldi fino al 60% nello store Conbipel del Centro Commerciale Diano

Uno stile colorato e unico, ricco di capi d’abbigliamento per un’estate 2019 all’insegna della moda e delle novità a prezzi contenuti. Tutto questo e molto altro allo store Conbipel di Atena Lucana presso il Centro Commerciale Diano, dove la classe regna indiscussa su ogni singolo capo proposto dalla marca.

All’interno del negozio Conbipel di Atena Lucana è possibile trovare abbigliamento sia per uomo che per donna e per tutte le taglie, ma non solo. Numerosi, infatti sono gli accessori disponibili come borse, zaini, pochette e scarpe sia per lui che per lei.

Per chi ama uno stile più ricercato ed elegante sono disponibili vari modelli di camicie, giacche e cravatte o vestiti. Ma anche per coloro che vestono casual è disponibile una vasta gamma di scelte per tutte le occasioni.

Un’opportunità imperdibile, quindi, per rinnovare il proprio guardaroba e usufruire dei saldi fino al 60% disponibili sulla collezione estiva.

– Maria De Paola –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –