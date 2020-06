Atena Lucana: promozioni in piscina per un’estate speciale al Grand Hotel Osman

E’ arrivata l’estate al Grand Hotel Osman di Atena Lucana che per i clienti ha pensato a delle imperdibili promozioni in piscina.

L’elegante struttura alberghiera, infatti, vanta all’esterno una piscina con solarium ed ampi spazi per potersi abbronzare e rilassare al sole. Basta tuffarsi con il Grand Hotel Osman e iniziare a godersi l’estate approfittando delle vantaggiose offerte.

Una giornata intera in piscina e pranzo con a scelta hamburger, hot dog o piadina e una bibita al costo di 20 euro a persona. Ma è possibile anche restare in piscina per l’intera giornata e fare l’aperitivo al costo di 15 euro a persona.

Inoltre la sera si potrà gustare la pizza a bordo piscina approfittando dello speciale menù “Pizza e bibita” al costo di 10 euro a persona.

Per avere il 10% di sconto si può portare con sè il volantino sulla destra.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi allo 0975/511164 oppure scrivere a info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –