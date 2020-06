Una speciale promozione vi aspetta all’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana. Fino al 31 luglio acquistando 4 pneumatici Michelin vettura, suv, trasporto leggero (estate o quattro stagioni) oppure 2 pneumatici Michelin moto si otterrà in omaggio una Polizza Salute.

Si tratta di una Polizza Salute “Indennità da ricovero” sottoscritta con Reale Mutua che prevede una copertura per 6 mesi, la diaria da ricovero presso il Servizio Sanitario Nazionale di 80 euro con più di due pernottamenti a seguito di malattia o infortunio ed un massimo indennizzo di 20 pernottamenti per l’intero periodo assicurativo (indennizzo massimo 1.600 euro).

Avere la Polizza Salute in omaggio è molto semplice. Dopo aver acquistato gli pneumatici Michelin nel Centro Euromaster presso l’Officina Marchesano basterà registrarsi sul sito promozioni.michelin.it dedicato alla promozione e inserire i dati richiesti, caricare la foto oppure la scansione del documento d’acquisto degli pneumatici e, una volta verificate le informazioni inserite, si riceveranno le condizioni generali. Da quel momento la Polizza Salute è attiva.

C’è tempo fino al 31 agosto 2020 per richiedere il premio.

Effettua il cambio di pneumatici rivolgendoti all’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo (nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a 100 metri dalla rotonda in direzione Polla) e approfitta subito della speciale promozione sul marchio Michelin.

– Chiara Di Miele –