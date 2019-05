Atena Lucana: la Concessionaria Autohaus presenta al pubblico T-Cross, il City SUV di Volkswagen

E’ stato presentato ieri pomeriggio, nel corso di uno speciale evento presso la Concessionaria Autohaus di Atena Lucana, T-Cross, il City SUV di Volkswagen che risponde a tutte le esigenze di chi lo guida.

Cattura per il design dinamico e accattivante, ma anche per l’estrema praticità e, grazie alla sua anima dalle mille sfaccettature, offre tutto quello che serve in città: in 4,11 metri tutto lo stile e la tecnologia di un SUV Volkswagen.

T-Cross è un’automobile urbana, pratica, cool, che coniuga stile moderno e funzionalità e accontenta davvero tutte le generazioni. Poliedrica come nessun’altra, guidare T-Cross è semplicemente un piacere. Grazie ai pratici sistemi di assistenza, ogni operazione al volante diventa infatti più semplice e rapida.

Autohaus ha accolto quanti hanno voluto conoscere da vicino T-Cross nel corso di un vero e proprio evento di intrattenimento con la musica selezionata da dj Tuppi e le delizie gastronomiche proposte da “I Diavoli della Griglia“.

Ai microfoni di Ondanews Michele Iovinella della Concessionaria Autohaus illustra da vicino i dettagli di T-Cross.

– Chiara Di Miele –