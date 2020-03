Atena Lucana: l’8 marzo all’Hotel Villa Torre Antica una cena speciale per la Festa della Donna

La Festa della Donna all’insegna dell’eleganza, della raffinatezza e della buona cucina. Sono questi gli elementi che si coniugano all’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana per regalare alle donne un indimenticabile 8 marzo.

Una cena prelibata pensata dallo Chef del Villa Torre Antica prenderà il via con un antipasto a base di prodotti tipici del Vallo di Diano per poi proseguire con il primo piatto, cavatelli caserecci con julienne di guanciale lucano, carciofini croccanti e pomodorino adagiato su vellutata di zucca gialla e nuvole di peperone crusco. Come secondo, invece, dalle cucine dell’Hotel verrà preparato un medaglione di vitello podolico con misticanza di campo, petali di grana padano, chicchi di mais e zesta di limone.

Immancabile il tipico dessert pensato per la Festa della Donna: la dolce torta mimosa.

Il tutto sarà accompagnato dal Vino Cantina della Torre, acqua, bevande, caffè e digestivi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0975/779016 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 327/3604618.

– Chiara Di Miele –