Atena Lucana: l’8 marzo al Grand Hotel Osman una prelibata cena per la Festa della Donna

L’8 marzo celebra la Festa della Donna al Grand Hotel Osman di Atena Lucana con una serata imperdibile e una cena prelibata per trascorrere in compagnia delle amiche un momento speciale.

Un Menù per l’occasione è stato messo a punto dallo Chef dell’Osman non perdendo mai di vista la genuinità degli ingredienti utilizzati e la fantasia dei piatti proposti. Si inizia con un antipasto composto da tentacolo di polpo con farcia di spinaci, frittella di mare con alghe e alici, gamberone pastellato alla nocciola e castagnola di mare. Come primo piatto ci si potrà deliziare con le trofie al salmone, asparagi e uova di lombo rosse, mentre il secondo sarà un saltimbocca di pesce spada con calamaretti al balsamico e insalata capricciosa.

Come dessert non può mancare la tradizionale torta mimosa, tipico dolce dedicato alla donna nel suo giorno.

Il costo della cena è di 35 euro a persona (bevande incluse).

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0975/511164.

– Chiara Di Miele –