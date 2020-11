Atena Lucana: intervento di sanificazione alla Concessionaria Autohaus. “Ci teniamo alla sicurezza dei clienti”

La Concessionaria Autohaus di Atena Lucana comunica che ha effettuato in tutti i locali dell’attività un intervento di sanificazione.

È fondamentale in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale mettere in sicurezza i luoghi di lavoro attraverso la sanificazione e la presenza di tutti i dispositivi di protezione necessari previsti dalla normativa anti-Covid.

“Ci teniamo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti e proprio per questo motivo effettuiamo in tutti i nostri locali periodici interventi di sanificazione” fanno sapere dalla Direzione di Autohaus.

– Chiara Di Miele –