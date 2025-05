Un’iniziativa all’insegna della solidarietà quella che venerdì sera, ad Atena Lucana, ha visto impegnarsi Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus con un banchetto solidale in occasione dei festeggiamenti di San Ciro.

“Dal forno della tradizione al Cuore della Comunità” il nome dell’azione messa in campo per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Andrea Tudisco di Roma, operativa da oltre 20 anni e nata dall’idea dei genitori di Andrea, morto a 10 anni per una leucemia linfoblastica. Grazie all’opera dell’associazione romana è possibile fornire sostegno e alloggi ai familiari dei bambini ammalati che hanno bisogno di trattenersi a lungo lontano da casa durante le terapie. La Cooperativa Insieme aveva già mostrato la sua vicinanza all’Associazione Andrea Tudisco in occasione della Santa Pasqua, quando la presidente Alessia Monzillo aveva fatto visita ai piccoli nei reparti dei diversi ospedali in cui i volontari operano, anche con la clownterapia, e alla casa di accoglienza.

In occasione della festa del protettore di Atena Lucana, medico e martire, Insieme ha pensato di allestire un banchetto speciale per raccogliere fondi anche nel Vallo di Diano. Con un’offerta minima è stato così possibile acquistare il tarallo salato atenese, prodotto tipico del paese, definito per l’occasione il ‘tarallo del cuore’, prodotto e confezionato dal panificio “Scherzi di grano” di Auletta con la ricetta della nonna di Alessia Monzillo.

“Noi crediamo in questa realtà, seppure non sia della zona, perchè ho visto con i miei occhi come lavorano gli operatori e ho visto le famiglie dei bambini, dunque so che lavoro c’è dietro e quanto quella struttura sia fondamentale per chi ne ha bisogno – afferma la presidente di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus -. Ci continuo a credere al punto tale da voler perseverare in questo tipo di attività: stiamo lavorando a nuove idee da mettere in pratica. Il banchetto solidale è stato organizzato con amore e con tanta volontà affinchè funzionasse. C’è stata una buona risposta e noi continueremo a credere nel mondo dell’accoglienza e del sostegno a genitori e a bambini che devono affrontare un percorso molto drammatico dal punto di vista della dignità umana“.

Insieme ha collaborato alla riuscita del programma degli “Amici di San Ciro” insieme alla Pro Loco Athena Nova, all’associazione “Le case di Igea”, al Comune di Atena Lucana e al ⁠gruppo teatrale “La Fenice”.