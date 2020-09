Atena Lucana: il Maestro Campagnoli, Caridi, Testa e Steiner al Corso di formazione di Centro Musica Store

Sono stati giorni caratterizzati dall’apprendimento e dalla voglia di stare insieme quelli vissuti al Grand Hotel Osman di Atena Lucana dagli allievi iscritti al Corso di formazione artistica organizzato da Laura Di Salvatore, titolare di Centro Musica Store con sede in via Nazionale a Padula.

Ancora una volta Laura ha pensato di supportare i giovani talenti del territorio e non solo offrendogli l’occasione di vivere una tre giorni entusiasmante in una struttura ricettiva da sogno e avendo la possibilità di andare a lezione da quattro nomi importanti del panorama musicale e dello spettacolo nazionale e internazionale.

I ragazzi, cantanti e musicisti, si sono infatti esibiti al cospetto di Maurizio Caridi (Marketing musicale, Management e Talent Scout), Gianni Testa (Approfondimento sulle produzioni musicali), Robert Steiner (Viaggio nel mondo del musical) e del Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchestra di Sanremo, Vocal Coach di Amici, Pequenos Gigantes e Tu sì que vales.

Lezioni a tu per tu, esibizioni live, tante emozioni ma soprattutto importanti consigli e dritte per coltivare con professionalità quella che da semplice passione potrebbe diventare un giorno un lavoro. Inoltre ai giovani partecipanti è stata fornita l’occasione di essere notati e segnalati per provini di accesso ai talenti più famosi o per interessanti proposte discografiche.

Giornate organizzate con particolare attenzione anche alla sicurezza dei partecipanti, che hanno seguito le lezioni in modalità distanziata, spesso singolarmente, senza perdere però la voglia di sentirsi uniti, nonostante il distanziamento sociale, grazie al loro amore per la musica.

Ieri sera, per concludere il Corso di formazione artistica, tutti gli iscritti sono stati i protagonisti di un’esibizione finale nella sala dell’Osman. Partner ufficiali dell’evento Brico Bros e Docciabox. La Macrí Dessert di Mario Macrí ha offerto la torta per chiudere in dolcezza la serata.

Ai microfoni di Ondanews il Maestro Enzo Campagnoli, Laura Di Salvatore e Nino Petrizzo, titolare del Grand Hotel Osman.

– Chiara Di Miele –