Atena Lucana: il Grand Hotel Osman accoglie i clienti in sicurezza per un piacevole momento di serenità

Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’ordinanza della Regione Campania n. 7 del 6 marzo, emanata per prevenire il contagio da Covid-19, ha adottato le misure richieste per garantire ai propri clienti la massima sicurezza possibile.

L’elegante struttura ricettiva, infatti, resta pienamente operativa con i servizi offerti dall’Hotel e dalla Sala Ristorante. In merito a quest’ultimo, inoltre, è garantita la distanza di sicurezza prevista tra i commensali e la continua sanificazione di tutti gli ambienti dell’Osman.

Sempre in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza regionale la SPA del Grand Hotel Osman rimarrà sospesa fino al prossimo 3 aprile.

Per trascorrere un momento di serenità e all’insegna del buon gusto è possibile recarsi direttamente presso il Grand Hotel Osman in via San Giuseppe ad Atena Lucana oppure prenotare il pranzo o la cena o la propria camera di albergo telefonando al numero 0975/511164.

– Chiara Di Miele –