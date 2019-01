Anche il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana chiude in allegria le festività natalizia con l’arrivo della Befana per i più piccini.

Nel pomeriggio di domenica 6 gennaio, infatti, arriverà la Befana nel corso di un appuntamento arricchito dall’animazione. Ai piccoli la Befana consegnerà una calza piena di delizie.

Inoltre al Centro Commerciale Diano prendono il via i saldi invernali da domani, sabato 5 gennaio. I negozi presenti nel Centro praticheranno sconti del 30%, 50% e 70%.

Appuntamento con la Befana per domenica 6 gennaio presso il Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana e con i saldi invernali a partire dal 5 gennaio in tutti i negozi presenti.

– Chiara Di Miele –