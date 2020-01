Atena Lucana: il 5 gennaio arriva la Befana all’Hotel Villa Torre Antica. Tanti premi con la Tombolata

Il 5 gennaio la Befana arriverà ad Atena Lucana presso l’Hotel Villa Torre Antica per distribuire doni ed allegria ai tanti che vorranno incontrarla e concludere con gioia le festività.

Premi per adulti e bambini a partire dalle 20.00 in occasione della Tombolata organizzata dallo staff del Villa Torre Antica per accogliere la vecchina sulla scopa. Per poter partecipare alla serata è richiesta la prenotazione dato che i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni sull’evento e per prenotare è possibile telefonare al numero 0975/779016 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 327/3604618.

Appuntamento il 5 gennaio all’Hotel Villa Torre Antica con la Tombolata della Befana.

– Chiara Di Miele –