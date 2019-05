Atena Lucana: il 4 maggio speciale evento di presentazione di Volkswagen T-Cross da Autohaus

Appuntamento speciale sabato 4 maggio alla concessionaria Autohaus in via Maglianello ad Atena Lucana.

A partire dalle ore 18.00, infatti, si terrà la presentazione ufficiale di T-Cross, il City SUV di Volkswagen che risponde a tutte le esigenze di chi lo guida. Cattura per il design dinamico e accattivante, ma anche per l’estrema praticità e, grazie alla sua anima dalle mille sfaccettature, offre tutto quello che serve in città: in 4,11 metri tutto lo stile e la tecnologia di un SUV Volkswagen.

Autohaus ha pensato proprio a tutto per accogliere quanti vorranno scoprire il nuovo T-Cross e trascorrere qualche ora piacevole nel corso di quello che diventa un vero e proprio evento di intrattenimento. Con la musica selezionata da dj Tuppi, sarà possibile anche degustare delle specialità gastronomiche e brindare grazie alla presenza de “I Diavoli della Griglia“.

L’ingresso all’evento di presentazione è totalmente gratuito.

T-Cross Volkswagen vi aspetta sabato 4 maggio a partire dalle 18.00 presso la concessionaria Autohaus in via Maglianello ad Atena Lucana. T-Cross, “More Than One Thing”.

– Chiara Di Miele –