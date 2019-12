Atena Lucana: il 31 dicembre Gran Cenone di San Silvestro al Grand Hotel Osman

Trascorrere la fine dell’anno all’insegna del buon gusto e dell’eleganza in una struttura che mette la qualità e il benessere dei clienti al primo posto. Al Grand Hotel Osman di Atena Lucana si terrà un Gran Cenone di San Silvestro da non perdere, per aspettare l’anno nuovo e festeggiare l’ingresso del 2020 tra piatti ricercati, musica d’autore e in buona compagnia.

Lo Chef dell’Osman ha pensato ad un Menù particolarmente gustoso e raffinato. Dopo l’aperitivo con flute di benvenuto e stuzzichini vari, si inizia con gli antipasti con crudo di Langhirano e treccina di bufala, galletta di pan briseè con zucca violina e cipolla di Tropea, gamberone dorato al mais, polpo con patate e melograno, baccalà stufato con latticello e peperone crusco. Come primi piatti si potranno gustare ravioli di burrata di Puglia al ragù di crostacei e lime e gnocchetti di rapa rossa con crema di mascarpone, champignon e salsiccia.

Per secondo Flan di salmone con spuma di patate silane e caponata di verdure.

Dolci tradizionali, frutta secca e gli immancabili panettone e pandoro. Tutto sarà accompagnato da aglianico e Falanghina del Beneventano, acqua minerale e spumante. Per dare il benvenuto al nuovo anno non potranno mancare sulla tavola zampone e lenticchie come da tradizione.

Inoltre tanta buona musica dal vivo per ballare e festeggiare insieme il 2020 e lo spettacolo di fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno.

Per maggiori informazioni e per prenotare telefonare al numero 0975/511164.

– Chiara Di Miele –

