Atena Lucana: il 26 maggio alla Concessionaria Peugeot Lapelosa il concorso “Miss Modellare ad Arte”

Domenica 26 maggio alle ore 19.00, presso la Concessionaria Peugeot Lapelosa ad Atena Lucana, si terrà il concorso di bellezza “Miss Modellare ad Arte“. Nel corso dell’evento dedicato alla moda e alla bellezza, oltre che alle creazioni in tema di capelli, verrà attribuito anche il titolo di “Miss Peugeot Lapelosa“.

La serata sarà presentata da Adriano Bevilacqua e Anna De Francesco.

E’ prevista anche la partecipazione della giovane Arianna Marinaggio, Miss Modellare 2018.

Appuntamento con “Miss Modellare ad Arte” per domenica 26 maggio presso la Concessionaria Peugeot Lapelosa in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo.

– Chiara Di Miele –