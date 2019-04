Atena Lucana: il 25 aprile Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo al Centro Commerciale Diano

Ritorna l’appuntamento dedicato agli appassionati del collezionismo e dei pezzi d’epoca al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana.

Giovedì 25 aprile si terrà il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, dedicato a quanti amano scoprire e acquistare particolari oggetti di arredamento risalenti ad epoche passate o collezionare oggettistica rara e di pregiato valore.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand esposti nella Galleria del Centro Diano.

Appuntamento per il 25 aprile al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana Scalo.

– Chiara Di Miele –