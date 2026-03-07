Atena Lucana: il 22 marzo “Benvenuta Primavera” con Cooperativa Insieme e Pro Loco Athena Nova. Aperte le iscrizioni
Ancora una volta Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus organizzata un appuntamento dedicato ai bambini del territorio e alle loro famiglie.
Domenica 22 marzo dalle 11.00 alle 18.00 si terrà l’iniziativa “Benvenuta Primavera” nell’Auditorium ad Atena Lucana Scalo.
Si tratta di una giornata speciale che Insieme ha ideato con la Pro Loco Athena Nova per prepararsi alla Pasqua e vivere in allegria i primi giorni della primavera.
Nel corso della domenica sarà possibile prendere parte al laboratorio “Uova d’artista” nel corso del quale i partecipanti saranno impegnati a decorare con la loro fantasia le uova pasquali.
Inoltre sia i bambini che le famiglie potranno pranzare insieme in giardino.
L’evento prevede anche una divertente “Caccia alle uova” che coinvolgerà tutti in un momento di gioco e allegria all’insegna della sana sfida.
Per partecipare alla speciale giornata è obbligatorio iscriversi cliccando QUI